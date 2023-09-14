Maden ocağındaki göçükte yaralanan 2 işçi daha taburcu edildi

Zonguldak'ta maden ocağındaki göçükte yaralanan 6 işçiden 3'ü dün taburcu edilmişti, 2 işçi daha tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Haber Merkezi

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde 1 işçinin yaşamını yitirdiği maden ocağındaki göçükte yaralanan 6 işçiden 2'sinin daha tedavisi tamamlandı.

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Armutçuk Müessesesi maden ocağında dün meydana gelen göçükte yaralananlar arasında bulunan 2 işçi, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Bir işçinin tedavisi devam ediyor

İşçilerden Rıfat Öztürk'ün tedavisi ise Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi'nde sürüyor. Yaralı 3 işçi de dün taburcu edilmişti.

TTK Armutçuk Müessesesi maden ocağında dün eksi 450 kotunda tavan çökmesi sonucu meydana gelen göçükte, maden işçisi 45 yaşındaki Ramazan Yıldırım hayatını kaybetmiş, 6 kişi yaralanmıştı. (AA)

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