Maden ocağında göçük: Bir işçi 5 saat sonra kurtarıldı

Zonguldak Kozlu'daki TTK maden ocağında sabah saatlerinde meydana gelen göçükte bir işçi göçük altında kaldı. 5 saatin ardından göçükten çıkarılan işçi hastaneye kaldırıldı.

Haber Merkezi

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Kozlu Müessese Müdürlüğü’nde bu sabah 06.30 sıralarında meydana gelen göçükte bir işçi göçük altında kaldı. Göçükten 3 işçinin kaçarak son anda kurtuldukları öğrenildi. 5 saat süren kurtarma çalışmasının ardından sağ kurtulan işçi hastaneye kaldırıldı. 

Yerin -485 ila -560 kodlarında yapılan çalışma sırasında meydana gelen göçükte Hasan Uğuz isimli maden işçisi göçük altında kaldı. İşçi kurtarmak için çalışma başlatıldı. 

Maden işçisi bulunduğu yerden kurtarılarak ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. BEÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi’ne kaldırılan işçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. 

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