Göçük altında kalan işçi yaşamını yitirdi: Maden ruhsatsız çalıştırılıyormuş...

Edinilen bilgiye göre Kilimli ilçesi Bölüm Mahallesi Hoşgörü Sokak üzerinde ruhsatsız olarak işletilen bir maden ocağında 13:30 sıralarında göçük meydana geldi. Göçükte Serkan K. isimli işçi mesai arkadaşlarının yardımıyla kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Göçükte kalan Erdal Aşkar için kurtarma çalışması başlatıldı.

Olay yerine AFAD ekiplerinin yanı sıra Türkiye Taşkömürü Kurumu'na bağlı Tahlisiye ekipleri de sevk edildi. Acil sağlık ekipleri bölgede hazır bekletilirken mahsur kalan Erdal Aşkar için göçen bölgede tahkimat çalışması yapıldı. Maden ocağının içi de temiz hava ile havalandırılırken tahkimat için kullanılacak ağaçlar ocağın girişine getirildi.

Yaklaşık 11 saat süren kurtarma çalışmalarının ardından Aşkar'ın cansız bedenine ulaşıldı. 51 yaşındaki Aşkar'ın üç çocuk babası olduğu öğrenildi. (İHA)