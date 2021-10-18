Cargill'de işçiler sendikal yetki belgesini aldı

Bursa Orhangazi'de üretim yapan Cargill fabrikasında sendikal hakları için mücadele eden işçiler 1280. gün düzenledikleri basın açıklaması ile sendikal yetki belgesini aldıklarını ilan ederek fabrika önüne kurdukları çadırı kaldırdı.

Tekgıda-İş Sendikası'nın yürüttüğü örgütlenme çalışmaları sırasında 14 işçinin işten atılması ile başlayan süreç, ülkedeki en uzun fabrika önü direnişlerinden birine dönüşmüştü.

Yaklaşık üç buçuk yıldır süren mücadelede hem Bursa'da hem de Cargill firması genel müdürlüğünün bulunduğu İstanbul'da kararlı bir mücadele sürdüren Cargill emekçileri toplumunda desteğini almıştı.

Sendika yetki belgesini aldı

Bir yandan fabrika önünde mücadele sürerken bir yandan da fabrikaya sendikayı sokmakta kararlı olan işçilerin kararlı mücadelesi sonucu Tekgıda-İş Sendikası Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na yaptığı başvurunun ardından yetki belgesini aldı.

Bunun üzerine, bugün fabrika önünde buluşan Cargill işçileri, mücadelelerinin artık yeni bir aşamaya ulaştığını ilan etti.

'Cargill işçisi emekçilerin umudu olmayı başardı'

Sendikadan tarafından "Cargill emekçisi 2014 yılında Türkiye sendikal hareketinde mücadeleci yapısıyla işçi sınıfına her zaman umut olmuş Tekgıda-İş Sendikası'nı seçerek 2018 yılında örgütlenmesini tamamlamış, sendikamız tarafından Çalışma Bakanlığına yetki başvurusu talebinde bulunulmuştu" açıklaması yapılarak, "Artık inadınızdan vazgeçin!" denildi.

Cargill emekçisinin anayasal hakkını kullanmasına rağmen bazı işçilerin işten çıkarıldığı hatırlatılırken, "Tüm bu hukuksuzluklara ve baskılara rağmen mücadelesinden vazgeçmeyen sendikamız işten çıkarılan arkadaşlarımızla birlikte fabrika önünde eyleme başlamış, sendikal mücadelede eşine az rastlanır bir mücadele vererek 1280 gün yaz, kış, yağmur, çamur demeden direnerek örgütsüz emekçilerin umudu olmayı başarmışlardır" ifadesi kullanıldı.

Türk-İş'e bağlı sendikaların temsilcileri ile TKP, Sol Parti, EMEP ve demokratik kitle örgütlerinin destek verdiği açıklamada bakanlıktan alınan belgenin gereğinin yerine getirilmesi istenirken, şirket yönetiminin sendikayı ekarte etmek için ayak oyunlarına başvurması halinde yeniden ve çok daha etkin bir direniş sergileneceği ifade edildi.