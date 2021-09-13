Madam Martha Koyu kiralama yoluyla özel kişilere devredilecek

İstanbul'un Adalar ilçesinde Burgazada'da yer alan ve 1. Derece SİT alanı olan Madam Martha Koyu, Vakıflar Genel Müdürlüğü’nce yapılan “açık teklif usulü” ihaleyle kiralamaya açılacak. 27 Ağustos tarihinde yapılan ilanı takiben 15 Eylül'de ihale gerçekleşecek.

2019 yılında da Burgazada’da halkın ücretsiz denize girebildiği ve kamp yapabildiği İstanbul’daki neredeyse tek bölge olan koy, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan bir ihaleyle özel kişilere devredilmiş ve Burgazada’nın doğal yaşamı ve kültürel belleği açısından en önemli bölgelerinden birinin turizm işletmelerine açılması için ilk adım atılmıştı.

Halkın kıyı kullanım hakkı elinden alınacak

Cumhuriyet'ten Yaprak Akbaba'nın haberine göre, 2006 yılında adadaki Hazine’ye ait bir başka araziyle trampa edilerek Silahtarağa Vakfı’na devredilen koy, böylece Vakıflar Genel Müdürlüğü kontrolüne geçti. Madam Martha Koyu’nun da içinde yer aldığı toplam 56 dönümlük arazi koydan Kalkapazankaya’ya kadar uzanan çok geniş bir bölgeyi kapsıyor. Arazi üzerindeki yapılan başvurular sonrasında alınacak turizm ruhsatı, bu bölgenin turistik işletmelere açık hale gelmesine neden olacak.

Koy açık arttırmayla kiralanacak!

Bugüne gelindiğinde ise Vakıflar Genel Müdürlüğü’nce yapılan açık artırma yoluyla ihale ilanı açılarak koy, özel kullanıma teslim ediliyor. Müdürlüğün sitesinde yer alan ihale ilanına göre Madam Martha Koyu'nun kullanım şekli "açık çay bahçesi, restoran, turistik tesis" olarak belirtilmiş duumda. İhalenin muhammen bedeli ise aylık 17 bin 500 TL olarak açıklandı.

Madam Martha Koyu’nu da içine alan yaklaşık 56 dönümlük arazinin özel kişilere devredilmesi, halkın kıyı kullanım hakkının elinden alınması ve ücretli hale getirilmesi, doğal ve kültürel yaşamın tahrip edilmesi endişesi Burgazada’da ve tüm Adalar’da tepki yaratmaya devam ediyor.

'İhalenin iptali için gerekli hukuki süreci başladı'

Burgazadalıların oluşturduğu "Madam Marta Koyu Dayanışması" da ihalenin iptal edilmesi için çalışma başlattı. Avukat Can Bıçakcı, ihalenin iptali için gerekli hukuki sürecin başlatıldığını aktardı.

Bıçakcı, bu ihalede daha önce iptal edilen ihaleden farklı olarak "restoran ve turistik tesis" ibaresinin yer aldığını söyledi. Bıçakcı şöyle konuştu:

'Anayasa'ya ve Kıyı Kanunu'na aykırı'

"Genel olarak kıyı kesiminin bu şekilde kiralanması Anayasa'ya ve Kıyı Kanunu'na aykırıdır. Ayrıca bu ihale özelinde ihale şartnamesinde de bir sürü usulsüzlük bulunuyor. Kira süresi açık bir şekilde şartnamede belirtilmemiş, kiralanan yerin krokisi dahi şartname ekinde yer almıyordu, ihtarname gönderilmesi akabinde krokiyi gönderdiler. 9 Eylül'de Adalar Vakfı yürütmeyi durdurma talebiyle iptal davasını idare mahkemesinde açtı. Mahkemeden bu hukuksuz ihalenin durdurulmasına yönelik yürütmeyi durdurma kararı vermesini bekliyoruz."