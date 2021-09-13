'Eğirdir Gölü ve havzası önlem alınmazsa yok olacak'

Isparta'daki Eğirdir Gölü kıyısında kanalizasyon borusunun patladığı ve atık suların göle karıştığı iddia edilmişti. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce sızıntıyla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.

Öte yandan CHP İzmir Milletvekili ve TBMM Çevre Komisyonu Üyesi Mahir Polat da, Eğirdir Gölü ve havzasının yok olma tehlikesini Meclis gündemine taşıdı. Meclis araştırma önergesi ve bakanlıklara soru önergeleri veren Polat; "Eğirdir Gölü ve havzasının gelecek kuşaklara korunarak aktarılması için gerekli önlemler derhal alınmazsa, kısa zamanda Türkiye’nin ikinci büyük tatlı su kaynağı, doğal içme suyu, biyolojik çeşitlilik değerleri bakımından uluslararası öneme sahip sulak alanı ve doğal güzellikleriyle yurdumuzun önemli tabiat değeri olan Eğirdir Gölü ve havzası yok olacak" dedi.

Polat, Eğirdir Gölü ve havzasının korunması için derhal önlem alınması çağrısı yaparak Meclise araştırma önergesi, Ticaret Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na soru önergeleri verdi.

'Göl ve havza yok olacak'

Polat şöyle konuştu:

"Eğirdir Gölü, yurdumuzun ikinci büyük tatlı su kaynağı ve doğal içme suyu olması, Göller Bölgesi’nde içme suyu, kullanma suyu ve tarım sulamasında kullanılması nedenleriyle stratejik bir öneme sahip. Göldeki balık çeşitlerinden kerevit ve sudak türlerinin neredeyse tamamı yurtdışına ihraç edilmekte, bununla birlikte bölgedeki elma üretimi Türkiye’nin toplam üretiminin yaklaşık yüzde 20’sini oluşturmaktadır.

Göller bölgesinin başkenti ve incisi olarak kabul edilen Eğirdir’in zengin coğrafyasında kuş gözlemciliği, endemik bitki gözlemciliği, foto safari, doğa yürüyüşü, oryantiring, dağcılık, jeep safari, yamaç paraşütçülüğü, su sporları, yayla, kamp-karavan ve av turizmi yapılabilmektedir. Böylesine önemli, verimli ve değerli havza; kontrolsüz ve bilinçsiz olarak tarım arazilerinde vahşi sulama yapılması, denetimsiz olarak açık kanallarla kilometrelerce uzaklığa su taşınması, havzayı besleyen akarsu, dere, çay ve yüzey sularının önüne çok sayıda gölet, baraj ve HES yapılması sebebiyle yok olma tehlikesiyle karşı karşıya."

'Denetim yok'

Polat, Eğirdir Gölü'nün, 1991 yılında ‘içme ve kullanma suyu’ olarak ilan edildiğini, 2008 yılında su alanının I. Derece Doğal Sit Alanı olarak belirlendiğini hatırlattı. "Eğirdir Gölü, 2021 yılının ocak ayında Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Eğirdir Gölü, 1.Derece Doğal Sit Alanı yani ‘Kesin Korunacak Hassas Alan’ olarak ilan ve tescil edildi" diyen Polat, göl havzasının hassas alan sınırlarına müdahale edildiğini, yeterli denetimin yapılmadığını söyledi.

Polat, "Gölde müthiş bir su kaybı var, su seviyesindeki azalma yüzde 60’lara ulaşmış durumda. Sular çekildikçe ortaya çıkan çok sayıda su pompaları görülmekte. İçme suyu olarak kullanılan Eğirdir Gölü’nün kalan suyu da kimyasal atıklar sebebiyle hızla kirlenmekte. Gerekli tedbirler bir an önce alınmazsa Eğirdir Gölü ve havzası yok olacak. Üç milyon yıl önce oluştuğu kabul edilen, tektonik göl olan doğa harikası Eğirdir Gölü'nün ve havzasının yaşatılması ve gelecek kuşaklara korunarak aktarılması bir insanlık görevidir" diye konuştu.