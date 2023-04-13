Macron'dan sonra Almanya Dışişleri Bakanı'ndan Çin'e 'dengeleme' ziyareti

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock'un bugün başlayan 2 günlük Çin ziyareti, Batı medyası tarafından Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Çin ziyareti sonrası yaptığı açıklamaların Atlantik cephesinde yarattığı rahatsızlığı toparlama çabası olarak yorumlanıyor.

Reuters'ın haberine göre Baerbock'un Çin ziyareti, Macron'un Avrupa'nın Çin'e yaklaşımında kargaşa olduğunu öne sürdüğü sözlerinin ardından bir tür "hasar kontrol" niteliği taşıyor. Ajansa göre Baerbock Çin ziyaretinde Avrupa Birliği'nin Pekin'e yönelik "ortak tutumu"na ilişkin bir ağırlık koymaya çalışacak.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un geçen hafta Çin ziyareti sonrası yaptığı açıklamalarda ABD'ye bağımlılığın azaltılması ve Avrupa'nın Tayvan'daki krize yönelik tarafsız kalması çağrıları Almanya'da ABD'nin dış politika çizgisinin destekçilerinden koalisyon ortağı Yeşiller Partisi'nde de rahatsızlık yaratmıştı.

Çin'e karşı Avrupa'nın sert tutumundan yana olan Yeşiller Partili Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock'un Çin ziyareti bugün başladı.

Baerbock Çin'e hareketinden önce yaptığı açıklamada Çin'in Ukrayna'daki "işgali" sonlandırması için Rusya'yı etkileme sorumluluğu olduğunu öne sürdü. Baerbock "Çin'in Rusya üzerindeki etkisiyle üstleneceği rolün tüm Avrupa ve Çin ile ilişkilerimiz açısından sonuçları olacaktır" dedi.

Tayvan konusunda da Macron'un sözlerinin aksine Avrupa'nın ortak bir kanıda olduğunu savunan Baerbock "Ziyaretim sırasında, Tayvan Boğazı'ndaki statükonun tek taraflı olarak değiştirilmesinin ve özellikle de askeri bir tırmanmanın kabul edilemez olduğu yönündeki ortak Avrupa inancının da altını çizeceğim" ifadesini kullandı.

Baerbock "Avrupa'nın Çin politikasının pusulası ortak, rakip ve sistemik rakiptir. Gelecekte ibrenin hangi yöne döneceği de Çin'in hangi yolu seçeceğine bağlıdır. Yeni Çin stratejimiz ile Çin'in dünyadaki değişen rolünü dikkate alıyoruz" diye konuştu.

Baerbock iki günlük Pekin ziyaretinde mevkidaşı Çin Gang ve Çin'in üst düzey diplomatı Vang Yi ile görüşecek.

Macron ne demişti?

Macron, üç günlük Çin ziyareti sonrasında Politico dergisi ve Les Echos gazetesinde yayımlanan mülakatta Avrupa'nın Tayvan konusunda kendi stratejisini izlemesi gerektiğini belirterek "Avrupa'nın kendine ait olmayan krizlere bulaşma" riskine girdiğini söylemiş, savunma alanında ABD'ye bağımlılığın azaltılması çağrısında bulunmuştu.

Avrupa'nın enerji, yapay zeka, sosyal medya ağları gibi kritik alanlarda diğerlerine bağımlı olmaması gerektiğini kaydeden Macron, "Olabilecek en kötü şey, biz Avrupalıların takipçi konumunda olması gerektiğini düşünmektir, Amerika'nın ritmi ile Çin'in aşırı tepkilerine adapte olmamız gerektiğini düşünmektir" ifadesini kullanmıştı.

Avrupa'nın gerilimlerin tırmanmasına katkı sağlamaması, bunun yerine ABD ve Çin arasında üçüncü bir kutup olarak kendi tutumunu belirlemesi gerektiğini belirten Macron, İkinci Dünya Savaşı sonrasında büyük ölçüde ABD'nin askeri koruması altına giren Avrupa'nın "üçüncü bir süper güç" haline gelebileceğini savunmuştu.