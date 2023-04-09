Macron: Avrupa Tayvan konusunda ABD veya Çin politikasını izlememeli

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Tayvan gündemine ilişkin Fransız gazetesi Les Echos ve Politico'ya yaptığı açıklamalarda, Avrupa'nın çatışmayı hızlandırmaması, Çin ile ABD arasında üçüncü bir kutup olarak konumunu oluşturmaya zaman ayırması gerektiğini söyledi.

Macron, Çin Devlet Başkanı Şi Jinping ile görüşmek için Çin'e yaptığı üç günlük resmi ziyaretten yeni döndü. Macron, iki yayın organına Cuma günü Pekin ile Guangzhou şehri arasındaki bir uçuş sırasında konuştu.

Politico'nun aktardığına göre Macron, "En kötüsü biz Avrupalıların bu konunun takipçisi olmamız ve Amerikan ritmine veya Çin'in aşırı tepkisine uyum sağlamamız gerektiğini düşünmektir." dedi. Fransa Cumhurbaşkanı, Avrupa'nın savunma sanayisini daha iyi finanse etmesi, nükleer ve yenilenebilir enerji geliştirmesi ve ABD'ye bağımlılığını sınırlamak için ABD dolarına bağımlılığını azaltması gerektiğini savundu.