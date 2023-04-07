Macron Çin ziyaretinde Şi'den istediği açıklamayı alamadı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile birlikte Çin'e düzenlediği resmi ziyaret 3. gününde sürüyor.

Dün ziyaretin ikinci gününde Çin Devlet Başkanı Şi Cinping Macron ile ikili görüşmesinin ardından geniş ve mesafeli bir yuvarlak masada iki Avrupalı liderle üçlü görüşme yaptı.

Macron ile görüşmesinin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Şi Cinping Ukrayna'daki krizin siyasi çözümü için Fransa ile ortak bir çağrı yapmayı önerdi. Şi uluslararası topluma gerilimi daha fazla tırmandıracak, krizin kontrolden çıkmasına yol açacak adımlardan kaçınma çağrısında bulundu.

Tüm tarafların meşru güvenlik kaygılarına saygı vurgusu

Barış görüşmelerinin en kısa sürede yeniden başlaması gerektiğini vurgulayan Şi, dengeli, etkili ve sürdürülebilir Avrupa güvenlik mimarisinin yaratılması için Birleşmiş Milletler (BM) Şartının amaç ve ilkelerine uyulması ve tüm tarafların meşru güvenlik kaygılarına saygı gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

Macron ise Şi'den, Çin'in, Ukrayna'da barışın sağlanması için "Rusya üzerindeki nüfuzunu kullanmasını" talep etti. Macron, "Rusya'yı makul yola getirmek ve herkesi müzakere masasına dönmeye ikna etmek için size güvenebileceğimi biliyorum" ifadesini kullandı.

Şi'den Avrupa ile ilişkilerde üçüncü taraflardan bağımsızlık mesajı

Macron'un Pekin ziyaretinin esas gündeminin ABD'nin "Çin'in Rusya ile mesafelenmesi" talebini taşımak olduğu yorumları yapılırken Şi'nin basın toplantısında Avrupa ile ilişkilerde "üçüncü taraflardan bağımsızlık" mesajı vermesiyse dikkat çekti.

BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri Fransa ve Çin'in bağımsızlık geleneklerine sahip büyük iki ülke olduğunu vurgulayan Şi ülkesinin Avrupa'yı stratejik özerklik elde etmesi konusunda desteklediğini dile getirdi. Şi ülkesinin üçüncü taraflarca hedef alınmayan ya da kontrol edilmeyen Çin-Avrupa ilişkilerini savunduğunun altını çizdi.

Macron ise basın toplantısında "Ukrayna'da kalıcı barışı sağlamamız gerekiyor. Böyle bir barış için uluslararası kabul edilmiş sınırlara saygı gösterilmesi ve gerilimi artıracak adımlardan kaçınılması gerekiyor. Bu Fransa ve Avrupa için olduğu kadar Çin için de önemli bir mesele" diye konuştu.

Von der Leyen'den Tayvan mesajı

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von de Leyen ise Şi ile ikili görüşmesinin ardından düzenlediği basın toplantısında, Şi'yi Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüşmeye teşvik ettiğini belirterek, "koşulları ve zamanı uygun olduğunda konuşmaya hazır olduğu" yanıtını verdiğini aktardı.

Çin'i Rusya'ya silah ve mühimmat sağlamanın sakıncaları konusunda "uyardığını" kaydeden Von der Leyen, "Saldırganı silahlandırmak uluslararası hukukun açık ihlalidir. Böyle bir adım Avrupa Birliği ve Çin ilişkilerine ciddi zarar verecektir" şeklinde konuştu.

AB Komisyonu Başkanı, tek başına düzenlediği basın toplantısında ABD ile Çin arasında son dönemde yeniden gerilime yol açan Tayvan konusuna da değindi. Von der Leyen "Bu bölgede hiç kimse tek taraflı olarak statükoyu zorla değiştirmemeli” dedi. Von der Leyen Çin'in Tayvan politikasını "Statükoyu değiştirmek için güç kullanma tehdidi kabul edilemez” sözleriyle hedef aldı.

Macron'un Ukrayna konusundaki mesajını yineleyen Von Der Leyen, Çin'in krize ilişkin rolünü "hayati" diye niteledi ve "Çin'den Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne saygı gösteren adil bir barışı teşvik etmesini bekliyoruz" diye konuştu.