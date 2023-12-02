Macron'dan İsrail'e: 'Hedef Hamas'ı yok etmekse savaş 10 yıl sürer'

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İsrail'in "Hamas'ı yok etme hedefi"ni sorgulayarak bunun ikna edici olmadığı mesajını verdi.

Macron "İsrail yönetiminin hedeflerini ve nihai amacını daha açık şekilde tanımlaması gereken dönemdeyiz. Hamas'ın tamamen yok edilmesinin mümkün olduğuna inanan kimse var mı? Eğer (hedef) böyleyse savaş 10 yıl sürer" dedi.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kentindeki Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28'inci Taraflar Konferansı'na (COP28) katılan Macron burada düzenlediği basın toplantısında konuştu.

"İsrail için Filistinlilerin hayatları ve dolayısıyla bölgedeki kamuoyunun öfkesi pahasına elde edilecek bir güvenliğin kalıcı olmayacağını" belirten Macron, "Gelin hep birlikte aklı başında olalım" diye konuştu.