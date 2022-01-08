Macron: Türkiye AB değerlerine uymuyor, üyeliğine karşıyım

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Le Parisen gazetesinin sorularını yanıtladı.

Sputnik'in aktardığına göre, Macron'a Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne (AB) üyeliği soruldu.

Türkiye'nin AB değerlerine uymadığını ve saldırgan bir politika izlediğini söyleyen Macron, "Türkiye, siyasal İslam'ı genişletme projesi yürütüyor" dedi.

Açıklamalarına devam eden Macron, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Hayır, Erdoğan’ın izlediği siyaset ve uygarlık projesi Avrupa değerleriyle uymuyor. Türkiye, siyasal İslam'ı genişletme projesi yürütüyor. AB üyesi Kıbrıs’ı tanımıyor. Doğu Akdeniz’de saldırgan bir politika izliyor. Ben Türkiye’nin Avrupa ile ilişkisi olmasını arzu ederim. Çünkü bizim değerlerimize bağlanırsa, bizden daha fazla uzaklaşamaz.”