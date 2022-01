Erdoğan Yeditepe Bienali’nde: Sanat adı altında sinsi saldırı

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2. Yeditepe Bienali’nde konuştu.

"Biz verdiğimiz mücadelenin gayesini hep kadim medeniyet mirasımızın ihyası ve günümüz imkanlarıyla daha güçlü şekilde yeniden inşası olarak ifade ediyoruz" diyen Erdoğan, "İyi, güzel, faydalı olan her şeyi nerede bulursak bulalım almak, kullanmak, daha iyisini yapmak ecdadımızdan bize kalan en önemli miraslardan birisidir" ifadesini kullandı.

"Kendi coğrafyamızda, kalbimizde, zihnimizde kaybettiğimiz değerleri başka yerlerde aramaya kalkarsak vaktimizi heba etmiş oluruz" sözleriyle konuşmasına devam eden Erdoğan, "Her türlü sapkınlığı, her türlü ahlaksızlığı, her türlü marjinalliği sanat adı altında normalleştirme gayesi taşıyan sinsi saldırıya karşı imkanlarımızı daha güçlü şekilde devreye almalıyız" dedi.

Erdoğan, "Sanat Allah'ı aramakmış meğer der üstat, burayı yakalamak çok önemli. Allah güzel olanı sever yaklaşımının sanata yansımış halini şu an içinde bulunduğumuz Süleymaniye Külliyesine bakarak görebiliriz" diye konuştu.