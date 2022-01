Rıfat Okçabol yazdı: Siz ne biçim adamsınız ya?

Basına yansıyan haberlere göre iki gün önce, AKP’nin eğitim bakanı Prof. Dr. Mahmut Özer Şanlıurfa’da Buhara Eğitim Kampüsü’nde bulunan Halilurrahman Ortaokulu’nu ziyaret etmiş! Sınıfları inceleyip öğrencilerle sohbet eden M. Özer, daha sonra okul bahçesinde ve öğrencilerin gözü önünde okul müdürüne, “Buraya bir basketbol sahası yapılmaz mı? Siz ne biçim adamsız ya? Siz ne iş yapıyorsunuz? Para istediniz de para mı vermedik? Bu çocukları niye burada mahzun halde bırakıyorsunuz” demiş. Hızını alamayıp Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürü’ne de, “Sayın müdür, gezdirdiğiniz okul böyleyse gezdirmediğiniz okullar nasıl” diyerek tepki göstermiş!

Okullara yeterli ödenek gönderilmediğini, pek çok okulda istenen olanakların bulunmadığını en iyi bilmesi gereken kişi eğitim bakanıdır. Üstelik ziyaret ettiği okul il milli eğitim müdürlüğünün gözde/örnek okullarından biridir. Bu koşullarda, bir okul müdürüne ve de il milli öğretim müdürüne, başkalarının hem de öğrencilerinin yanında söylenen yukarıda yer verilen sözler, muhatapları büyük olasılıkla yandaş oldukları için bu makamlara gelmiş kişiler olsa bile, yenilir yutulur sözler değildir. Bu sözler sehven ağızdan çıkmış sözler de değildir. Bu sözler kendini herkesten üstün tutma-büyüklenme-kibir içerisinde olan kişilerin söyleyebileceği sözlerdir.

Bu tür kibir yansıtan sözleri söylemek hiç kimseye yakışmadığı gibi, eğitim bakanına hiç yakışmayan sözlerdir. M. Özer;

• 1988 yılında Tokat İmam Hatip Lisesi’ni bitirip 1992’de Elektronik ve Haberleşme Mühendisi olmuştur.

• 1992-1994 yılları arasında Dalaman Havalimanı’nda Elektronik Mühendisi olarak ve 1994-2002 yılları arasında da Tokat Meslek Yüksek Okulunda öğretim görevlisi olarak görev yapmıştır.

• 2001 yılında Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında doktorasını almış ve 2002 yılında Bülent Ecevit Üniversitesi’ne geçmiştir.

• 2005 yılında doçent ve 2010 yılında da profesör unvanını aldığı bu üniversitede 28 Kasım 2010’dan 4 Ekim 2017'de Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı’na getirilene kadar rektörlük yapmıştır. Bu arada Üniversitelerarası Kurul başkanlığı, Mesleki Yeterlilik Kurumu Yönetim Kurulu Üyeliği ve başkan vekilliği, Türk Standartları Enstitüsü Genel Kurul Üyeliği, İslam Dünyası Yükseköğretim Kalite Güvence Ajansları Birliği başkanlığı, Türkiye Maarif Vakfı Mütevelli Heyeti üyeliği gibi görevlerde bulunmuştur.

• 8 Ağustos 2018'de Milli Eğitim Bakan Yardımcılığı görevine getirilmiştir.

• Eğitim bilimiyle ilişkili olmasa da, mesleki kitaplarının yanında Eğitim Üzerine Söyleşiler (2012), Türkiye’nin Mesleki Eğitimle İmtihanı (2020), Türkiye'de Yükseköğretimde Büyüme ve Dönüşüm (2021), Eğitim Politikalarında Sistemik Uyum (2021) gibi kitaplar yazmıştır.

• 6 Ağustos 2021 tarihin de de Millî Eğitim Bakanı olarak atanmıştır.

Yukarıdaki geçmişinden anlaşıldığı kadarıyla M. Özer, 11 yıldır AKP’nin has çocuğu gibidir. Herhalde bu durum onun kibirli bir kişiye dönüşmesine katkı yapmıştır. Ayrıca eğitim bakanı olarak, bakanlık kadrolarını tanıdıklarını getirdiği, Talim ve Terbiye Kurulu’na atadıkları arasında Türkçe ve karma eğitim karşıtlarını atadığı, bakanlıkta tarikatlaşmayı hızlandırdığı dile getirilmektedir. Üstelik “Bakanlığımızın kapıları herkese, her kesime her zaman açıktır” diyen bu bakan, KPSS’de 90-95 puan alanların mülakatta elenmesi konusunu konuşmak isteyen muhalefet liderine karşı bakanlık kapısına kilit vurdurmuştur. Her olayın Özer’in kibirlenmesini besleyen birer kaynak olduğu görülmektedir.

Bakana sormak gerekir: Bu sözleriniz üzerine bakan yardımcısı ve bakan olarak yaptıklarınızı anımsayan okul müdürünün kan beynine sıçrayıp “Siz ne biçim adamsınız ya?” deseydi ne yapardınız?

Bakanın bu tepkisinin, ziyaret ettiği sınıftaki öğretmenin “Hoş geldiniz” deyip elini uzatması üzerine, öğrencilerin gözü önünde, “Haddini bil, sınıftan çık dışarıya bekle” diyen kaymakamın hareketinden farklı bir yanı var mı?

Hiç değilse kaymakam özür dilemiştir. Bakalım M. Özer ne yapacak?