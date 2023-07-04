Macron: Sosyal medya ağlarına yönelik yasaklara yoğunlaşmalıyız

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sosyal medya ağlarına yönelik yasaklara yoğunlaşmaları gerektiğini söyledi.

Fransız basınındaki habere göre; Macron, 17 yaşındaki Nael M'nin polis tarafından vurularak öldürülmesine tepki olarak başlayan gösterilerin yoğunlaştığı bölgelerdeki belediye başkanlarıyla Elysee Sarayı'nda bir araya geldi.

Macron, burada yaptığı açıklamada, "Sosyal medya ağlarına yönelik yasaklara yoğunlaşmalıyız. İşler çığırından çıktığında, (sosyal medya ağlarına) erişimi düzenleyebilecek veya kesebilecek konumda olmalıyız" diye konuştu. (AA)