Fransa İçişleri Bakanlığından 'internet kesilecek' iddialarına yalanlama

Fransa İçişleri Bakanlığı yayınladığı açıklamada, Fransız ulusal polisine atfedilen "internete erişimin kısıtlanacağı" yönündeki son açıklamanın sahte olduğunu söyledi

İnternet üzerinden yayılan Fransız ulusal polisi tarafından yayınlandığı iddia edilen açıklamada, ülkedeki eylemler nedeniyle internetin kısıtlanacağı söyleniyordu.

Ülkenin içişleri bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada ise şöyle denildi:

"Sahte haberlere dikkat edin. Ulusal Polis Teşkilatı tarafından yapılan bir basın açıklamasında bazı bölgelerde internet erişiminin geçici olarak kısıtlandığı bildirilmektedir. Bu belge sahtedir: bu konuda herhangi bir karar alınmamıştır."

#ViolencesUrbaines | Attention aux #FakeNews



📃Un communiqué de presse de la @PoliceNationale annoncerait des restrictions temporaires à l’accès internet dans certains quartiers.



❌Ce document est un FAUX : aucune décision n’a été prise en ce sens. pic.twitter.com/LQYPKxp0KO — Ministère de l'Intérieur et des Outre-mer (@Interieur_Gouv) July 2, 2023

Paris'in banliyölerinden Nanterre'de Salı günü 17 yaşındaki bir gencin trafik kontrolü sırasında kurallara uymadığı iddiasıyla bir polis tarafından vurularak öldürülmesinin ardından Fransa'da kitlesel eylemler başlamıştı.

Protestoları bastırmak için Fransa'nın bazı bölgelerinde yetkililer kısmi sokağa çıkma yasakları ve toplu taşıma araçlarına sınırlamalar getirdi.

Cuma günü Fransız medyası, hükümetin ülkedeki eylemler nedeniyle sosyal medya şirketlerinin temsilcileriyle bir araya geldiğini bildirdi. Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin ve Dijital Geçiş ve Telekomünikasyondan sorumlu Bakan Delegesi Jean-Noel Barrot'un TikTok, Snapchat ve Twitter gibi platformları sorumlulukları konusunda uyardığı ve suç işleyen kullanıcıların tespit edilmesi konusunda destek istediği bildirildi.