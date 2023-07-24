Macron protestolardan ders çıkarmış: 'Asayiş, asayiş, asayiş'

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 27 Haziran'da 17 yaşındaki gencin polis kurşunuyla öldürülmesine tepki olarak başlayan eylemlerin ardından çıkardığı dersin "asayiş" olduğunu söyledi.

Macron, bağımsızlık talepleriyle gündeme gelen ülkenin denizaşırı toprağı Yeni Kaledonya'nın başkenti Noumea'ya geçişinde TF1 ve France 2 televizyonlarına demeç verdi.

Fransa'da Haziran sonunda başlayıp Temmuz'un ortalarına kadar devam eden protestolara ilişkin konuşan Macron "Belediye binalarının, spor salonlarının, kütüphanelerin yakılmasına yol açan bu şiddet ve yağmadan benim çıkardığım ders; asayiş, asayiş, asayiş" dedi.

Macron, 17 yaşında polis kurşunuyla öldürülen Nahel için Marsilya'da 2 Temmuz'da düzenlenen protestolarda atılan plastik merminin başına isabet ettiği Hedi isimli gencin yaralanmasından sorumlu polislerin gözaltına alınmasına tepki gösteren polis müdürünün tavrına ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

Polis teşkilatının hissiyatlarını anladığını vurgulayan Macron, "Herkes yasalara saygı duymalıdır. Hiç kimse yasaların üstü bir konumda değildir" dedi.

İçişleri Bakanı Darmanin için 'çok iyi iş çıkardı' dedi

Macron, polis şiddetinin müsebbibi olarak sık sık eleştirilen ve 17 yaşındaki gencin polis kurşunuyla öldürülmesiyle başlayan olayları daha da kızıştırdığı yorumları yapılan İçişleri Bakanı Gerald Darmanin için ise "Çok iyi bir iş çıkardı" ifadesini kullandı.

Ülkede gelecek aylarda görüşülmesi beklenen göçmen yasasına ilişkin muhalefetin mecliste görüşmeleri tıkaması ihtimaline ilişkin de konuşan Macron, yasal olarak her zaman bir yol bulunduğunu dile getirdi.

Fransa Cumhurbaşkanı, bu ifadesinin bir tasarının Ulusal Mecliste oylanmadan geçmesini sağlayan Anayasanın tartışmalı 49.3 maddesini kast edip etmediğine ilişkin yorum yapmadı.

Macron göçmen girişini azaltmak istediklerine işaret etti.

Hint-Pasifik'te işlerinin hala bitmediği değerlendirmesinde bulunan Macron, Fransa'nın bölgede hâlâ etkili olduğunu savundu.

Ülkede mevsim normallerinin üstünde seyreden yüksek sıcaklık kaynaklı orman yangınlarına ilişkin ise Fransa'nın gelecek yıla oranla daha hazırlıklı olduğunun altını çizen Macron, geçen yıl uzun süre gündemde kalan enerji krizinde ana rol oynayan elektrikte ise yüzde 10 gibi bir artış düşündüklerini kaydetti.