Macron: Kabil'de tahliyelerde güvenli bölge için Almanya ve İngiltere'yle çalışma yürütüyoruz

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Afganistan başkenti Kabil'de tahliye edilecekler için güvenli bölge oluşturulmasına yönelik bir Birleşmiş Milletler (BM) tasarısı için Almanya ve İngiltere'yle birlikte bir çalışma yürüttüklerini söyledi.

Fransa'nın, tahliyelerin boyutlarına ilişkin Taliban'la görüşmelere başladığını söyleyen Macron, söz konusu tasarının BM Güvenlik Konseyi'nin bugünkü olağanüstü toplantısında veto yetkisi olan ülkelerle birlikte ele alınacağını bildirdi.

Fransız TF1 kanalına konuşan Macron, "Uçuşların nasıl yeniden düzenlenebileceğine ilişkin birtakım tartışmalar var. Görüşmelere Katar da destekte bulunuyor" dedi.

Macron, "İngiltere ve Almanya'yla birlikte BM Güvenlik Konseyi'ne getireceğimiz öneri ve plan, daha önce yürüttüğümüz operasyonlarda da kullandığımız bir çözümdü. Öneri, insanların havalimanına ulaşmasını sağlayan bir güvenli bölgeyi içeriyor" diye konuştu.

Taliban'ın bu öneriyi kabul etmesi konusunda iyimser olduğunu söyleyen Macron, "Bu öneri tüm uluslararası toplumu harekete geçirebilir ve Taliban'a bir baskı oluşturur" dedi.

Macron, "Taliban'la bu mutabakatı yapmak, Taliban'ı resmen tanıyacağımız anlamına gelmez" diye ekledi.

Fransa, Kabil havalimanında tahliyeleri durduran ülkeler arasındaydı.