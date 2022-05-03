Macaristan'dan doğalgaz için ruble hamlesi

Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın başdanışmanı Gergely Gulyás verdiği demeçte, Macaristan'ın Rusya'dan doğalgaz arzı ödemelerinin ruble olarak yapılabilmesi amacıyla Rusya bankalarında ruble hesabı açtıklarını açıkladı. Gulyás, Macaristan dışında 9 farklı Avrupa ülkesinin daha Rusya'da ruble hesabı açtıklarını, lakin bu ülkelerin kararlarını daha açıklamalarını söyledi.

Kazakistan'ı ziyaret eden Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto da bugün yaptığı açıklamada, Macaristan'ın doğalgaz arzının yüzde 65'inin Rusya'dan sağlandığını belirterek, ülkesinin Rusya'dan doğalgaz alımına devam edeceğini söyledi.

Çekya: Rusya'dan doğalgaz arzını keseceğiz

Reuters'in haberine göre, Çekya Sanayi ve Ticaret Bakanı Jozef Sikela, bugün yaptığı açıklamada Rusya bankalarında ruble hesabı açmayacaklarını açıkladı. Sikela, Çekya'nın Rusya'dan ithal ettiği doğalgazın ödemesini ruble olarak yapmayacaklarını, dolayısıyla Rusya'dan doğalgaz arzını keseceklerini söyledi. Sikela ayrıca ülkesinin Rusya'dan petrol ihracatını da sene sonunda durdurabileceğini sözlerine ekledi.

Moldova: Doğalgaz rezervlerimiz ancak 1 ay dayanacak

Sputnik Türkiye'nin haberine göre, Moldova Başbakan Yardımcısı Andrey Spinu ise Moldova'nın anlık doğalgaz stoğunun ancak bir ay yetebileceğini açıkladı. Moldova'nın Rusya enerji şirketi Gazprom'a olan borcunu zamanında ödememesi sebebiyle gaz tedarikinin bu ay sonlandırabileceği açıklanmıştı. Gazprom yaptığı açıklamada, Moldova'ya gaz tedariğine her zamanki gibi devam edildiğini duyurmuştu.

Polonya ve Bulgaristan'a doğalgaz arzını durdurulmuştu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Nisan ayında imzaladığı bir kararnameyle Rusya'ya yaptırım uygulayan ülkelerin doğalgaz ödemelerini ruble olarak yapması gerektiğini açıklamıştı. Rusya'nın bu kararı sonrasında 27 Nisan'da ilk gaz kesintileri, rubleyle ödemeyi kabul etmeyen Polonya ve Bulgaristan'a uygulanmıştı.