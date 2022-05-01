Gazprom: Avrupa 97 milyon metreküplük gaz istedi

Rus enerji şirketi Gazprom Avrupalı alıcıların Rusya doğalgazı taleplerinin 97,2 milyon metreküpe yükseldiğini açıkladı.

TASS'ın haberine göre, Gazprom Sözcüsü Sergey Kupriyanov bugün yaptığı açıklamada, Avrupalı tüketicilerin Rusya gazı talebinin 1 Mayıs itibariyle 97,2 milyon metreküpe yükseldiğini söyledi. Gazprom'un Avrupa'ya gaz tedarikine devam edeceği belirtildi. Kupriyanov yaptığı açıklamada, Ukrayna üzerinden transit gaz geçişinin devam edeceğini açıkladı. Mart ayı başlarında 109,6 milyon metreküp ile en yüksek seviyesine ulaştığı kaydedilmişti.

Gazprom doğalgaz üretimini yavaşlattı

Gazprom, son dört ay içerisinde doğalgaz üretimini geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,5 oranında düşürdüklerini belirtirken Nisan ayı içerisinde ihracatın yüzde 21,6 oranında azaldığını açıkladı.

Moldova'nın Gazprom'a olan borcunu zamanında ödememesi sebebiyle gaz tedarikinin kesilebileceği iddialarının ardından, Moldovagaz'dan bugün açıklama yaptı. Moldova hükümetinin gerekli ödemeyi halen yapmadığı ve ertelediği belirtilirken Gazprom Moldova'ya gaz tedariğine her zamanki gibi devam ettiği açıklandı.

Avrupa'nın Rusya gazına bağımlılığı sürüyor

Avrupa İç Pazardan Sorumlu Komisyon Üyesi Thierry Breton, France Inter radyosuna yaptığı açıklamada Avrupa Birliği'nin Rusya'ya yönelik yaptırım paketlerine dahil edilmeyen doğalgaz arzına bağımlı olduğunu söyledi.

Thierry Breton "Bugün, Avrupa Rus gazına bağımlı. Yılda 155 milyar metreküp Rus gazı ithal ediyoruz. Ancak en başından beri bu bağımlılıktan kurtulmak için bir önlem paketi hazırlamaya başlamıştık." dedi. Breton, "Gaz şu anda yaptırımlar listesinde olmasa da bu plan hazır" diye sözlerine devam etti.

Avrupa Rusya petrolünü yasaklayabilir

Reuters'ın görüştüğü iki diplomata göre, Avrupa Birliği sene sonuna kadar Rusya petrolüne yönelik yaptırım uygulayabilir. Avrupa Birliği'nin Rusya'ya yönelik yaptırım paketlerinden altıncısına hazırlandığı belirtilirken, bu yaptırım paketinde Rusya petrolü, Rusya ve Moldova bankaları ve daha fazla şahıs ve şirketin yaptırım kapsamına alınacağı belirtildi.