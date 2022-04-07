Macaristan, Rus doğalgazını rubleyle almaya hazır olduğunu açıkladı

Macaristan hükümeti, Moskova'ya doğalgaz için Rus para birimi Ruble üzerinden ödeme yapmaya hazır olduğunu duyurdu.

Haber Merkezi

Macaristan Başbakanı Viktor Orban düzenlediği basın toplantısında, Macaristan'ın Rusya'nın talep etmesi halinde sevkiyatları Ruble olarak ödeyeceğini söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ruble olarak ödenmediği takdirde Avrupa'yı gaz arzının kesilmesi riskiyle karşı karşıya oldukları konusunda uyarmıştı. Faturaların ödenmesine haftalar kala Avrupa Komisyonu, Macaristan'ı kast ederek Avro veya Dolar cinsinden ödeme gerektiren sözleşmeleri olan her ülkenin buna bağlı kalması gerektiğini söyledi.