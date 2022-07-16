Macaristan'da hükümet karşıtı protestolar

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'nin başını çektiği, hükümet karşıtı protestolarda beşinci güne girildi.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban hükümetinin küçük işletmelere yönelik vergi artırımı kararının ardından Budapeşte ve diğer şehirlerde halk protesto ve yürüyüşler düzenliyor. Başkentte bazı yolların protestocular tarafından kapatıldığı belirtilirken, göstericiler yasanın geri çekilmesini talep ediyor.

Reuters'in haberine göre, Macaristan'da aşırı sağcı Viktor Orban hükümeti aldığı kararla birlikte ülkede yüz binlerce küçük işletme için vergi oranını artırdı. Hükümetin karara sonrasında Salı günü başkent Budapeşte'de halk bir köprüyü kapattı.

Ertesi gün düzenlenen hükümet karşıtı mitingde, "Yeter artık!" sloganları ile hükümetin kararını protesto eden esnaf ve halk, yolları ve Tuna Nehri üzerindeki köprüleri ulaşıma kapattı.

Balkan Insight'ın haberine göre, polis çok sayıda göstericiyi gözaltına aldı. Muhalefetteki İki Kuyruklu Köpek Partisi'nin eş başkanı Gergo Kovacs da gözaltına alındığı açıklandı.

Macaristan'da ekonomik kriz derinleşiyor

Nisan ayında tekrar seçilen Viktor Orban, enflasyonun son yirmi yılın en yüksek seviyesinde olduğu ve Macaristan para birimi forint'in rekor düzeyde düşük olduğu koşullarda halkın hükümet karşıtı protestolarıyla karşı karşıya kaldı.

Avrupa Birliği'nin Macaristan'daki "demokratik koşullar" nedeniyle ülkeye destek fonlarını kesmesinin ardından Orban enflasyon ve ekonomik krizle mücadele için çözüm arıyor. Orban hükümeti son olarak esnaftan alınan vergileri artırma kararı aldı.