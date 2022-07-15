Orban: Rusya'ya dönük yaptırımlar AB ekonomisini öldürüyor

Macaristan Başbakanı Viktor Orban bugün yayınlanan bir radyo söyleşisinde Rusya'ya yönelik AB yaptırımlarının "yanlış hesaplandığını" ve eğer Brüksel tutumunu değiştirmezse, Avrupa ekonomisini mahvedebileceğini söyledi.

Orban, Ukrayna'nın yardıma ihtiyacı olmasına rağmen, bloğun Rusya ile ilgili stratejilerini değiştirmesi gerektiğini söyledi.

Yaptırımların Rusya ekonomisini istikrarsızlaştırmada başarısız olduğunu ve Moskova'yı askeri operasyonu durdurmaya zorlamadığını savunan Orban, bunun yerine AB'nin kendi ekonomik istikrarına geniş çapta zarar verdiğini söyledi.

Orban, "Yaptırımlar Ukrayna'ya yardımcı olmuyor, ancak Avrupa ekonomisi için kötü ve böyle devam ederse Avrupa ekonomisini öldürecekler... Şu anda gördüğümüz şey dayanılmaz" dedi. Orban, "Başlangıçta Rusya karşıtı yaptırımlarla kendi ayağımıza kurşun sıktığımızı sanıyordum, ancak şimdi Avrupa ekonomisinin ciğerlerine kurşun sıktığı ve nefes nefese kaldığı açık" ifadelerini kullandı.