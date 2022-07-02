Macaristan Başbakanı Viktor Orban: Rusya ve Ukrayna arasında ateşkes olursa enflasyon düşer

Macaristan Başbakanı Viktor Orban dün yaptığı açıklamada dünya çapında artan enflasyonun 'savaş zamanından' kaynaklandığını öne sürdü. Orban, çözüm için gerekli olanın yaptırımlar değil, her iki tarafın da barış müzakereleri çerçevesini tartışmasına izin verecek acil bir ateşkes olduğunu belirtti.

Macaristan menşeli Radio Kossuth'a verdiği demecinde Orban, AB ülkelerinin çoğunun Rusya'ya yaptırım uygulanmasına inandığını söylerken, Macaristan'ın petrol ambargosu da dahil olmak üzere bazı “kırmızı çizgilere” sahip olduğunu ifade etti ve bu akıma karşı çıktığını söyledi.

Orban, "Barışın olması Macaristan'ın ve tüm ülkelerin çıkarınadır" dedi.

AB istatistik ofisi Eurostat dün yayınladığı verilere göre Avro bölgesindeki enflasyon Haziran ayında yıllık bazda yüzde 8,6 arttı.