Macaristan enerji için OHAL ilan etti

Macaristan hükümeti enerji arzını sıkılaştırma amacıyla olağanüstü hal ilan etti. Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın yardımcılarından Gergely Gulyas, Avrupa'da kış öncesi yerli gaz ve kömür üretiminin artırılacağını ve gaz rezervlerinin doldurulacağını duyurdu.

AB'nin Rusya'dan enerji ithalatını kesmesiyle Gülyas gazetecilere verdiği demeçte, Avrupa'nın bu sonbahar ve kış için muhtemelen yeterli doğalgaza sahip olmayacağını söyledi. Arz sıkıntısına yanıt olarak, Ağustos ayından itibaren geçerli olmak üzere yedi maddelik bir plan açıkladı.

Söz konusu plan kapsamında ülkenin enerji arzının arttırılması ve enerji ihracatının yasaklanması öngörülüyor.