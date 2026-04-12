Macaristan'da 16 yıllık Orban döneminin sonu

Macaristan'da yapılan genel seçimlerde ilk sonuçlara göre yarışı kaybeden Başbakan Viktor Orban, seçimi büyük farkla önde götüren Saygı ve Özgürlük Partisi (Tisza) lideri Peter Magyar'ı telefonla arayarak seçimi kazanmasından dolayı tebrik ettiğini belirtti.

Tisza lideri Magyar, X hesabından yaptığı paylaşımda “Başbakan Viktor Orban, az önce bizi arayarak zaferimizden dolayı tebrik etti” ifadesini kullandı.

Peter Magyar

Öte yandan, Başbakan Orban da düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Seçim sonucunun net ve acı olduğunun açık olduğunu belirten Orban, “Seçmenler bize ülkeyi yönetme sorumluluğunu ve imkanını vermedi. Kazanan partiyi tebrik ettim” dedi.

Orban, “Muhalefette de olsak Macar ulusuna ve vatanımıza hizmet etmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Magyar zaferini ilan etti

Genel seçimde oyların yaklaşık yüzde 94'ü sayılırken, Başbakan Viktor Orban'ın rakibi Saygı ve Özgürlük Partisi (Tisza) lideri Peter Magyar zaferini ilan etti.

Macaristan Ulusal Seçim Ofisi'nin (NVI) verilerine göre, sandıkların yaklaşık yüzde 94'ü açıldı.

İlk sonuçlara göre, Tisza yüzde 53 ile öndeyken Başbakan Orban'ın liderliğindeki Macar Yurttaş Birliği Partisi (Fidesz) yüzde 37'de kaldı.

Bu sonuçlara göre, 199 sandalyeli Meclis'in 138 sandalyesini Magyar liderliğindeki Tisza kazanıyor.

Fidesz 54 sandalyede kalırken, seçim barajını aşarak Meclis'e girmesi beklenen üçüncü parti Mi Hazank, 7 milletvekili elde ediyor.

Meclis'te en az 100 milletvekiline ulaşan parti veya liste, hükümeti kurabilecek. Anayasal çoğunluk için ise 133 sandalye gerekiyor.

Magyar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Macaristan kazandı!" diye yazdı.

Macaristan’ın AB ve NATO ile daha uyumlu bir çizgi izlemesi gerektiğini savunuyor

Macaristan siyasetinde son dönemde öne çıkan isimlerden biri olan 45 yaşındaki hukukçu ve eski diplomat Peter Magyar, Başbakan Viktor Orban’ın 16 yıllık iktidarı döneminde Brüksel’de görev yaptı ve çeşitli devlet kurumlarının yönetim kurullarında yer aldı.

Magyar, ülkede 2024 yılının başlarında çocuk istismarı davasında hüküm giymiş bir kişiyle bağlantılı affın gündeme gelmesinin ülkede büyük yankı uyandırmasının ardından dönemin cumhurbaşkanının istifa etmesi ve Magyar’ın 2023’te ayrıldığı eski eşi ve dönemin Adalet Bakanı Judit Varga’nın da siyasetten çekilmesi üzerine kamuoyu tarafından tanındı.

Bu gelişme üzerine iktidardaki Fidesz ile ilişkisi değişen Magyar, görev yaptığı dönemlere ilişkin gözlemleri, hükümete yönelik eleştirileri ve iddialarıyla öne çıktı.

Magyar, 2024'te Tisza'nın liderliğini üstlendi ve Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde oyların yüzde 29,6’sını alarak Parlamento'da 7 sandalye kazandı.

Genel seçim kampanyası kapsamında 2025'te ülkeyi "yeniden birleştirme" hedefini açıklayan Magyar, yolsuzlukla mücadele, hukukun üstünlüğünün yeniden tesis edilmesi ve Avrupa Birliği (AB) ile ilişkilerin onarılması gibi başlıklara odaklandı.

Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin temkinli açıklamalar yapan ve Rusya'ya olan enerji bağımlılığının azaltılması gerektiğini savunan Magyar, Macaristan’ın AB ve NATO ile daha uyumlu bir çizgi izlemesi gerektiğini savunuyor.

Magyar, seçimi kazanması halinde ilk olarak Polonya’nın başkenti Varşova’ya, ardından Avusturya’nın başkenti Viyana’ya ve Belçika'nın başkenti Brüksel'e resmi ziyaretlerde bulunacağını bildirdi.

Orban, ABD ve İsrail'den güçlü destek almıştı

Seçimlerin sonucunun yalnızca ülkenin iç siyaseti değil Avrupa Birliği'nin siyasi dengeleri açısından da belirleyici olacağı belirtiliyor.

Budapeşte'de düzenlenen Muhafazakar Siyasi Eylem Konferansı'na (CPAC) video mesajla katılan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Orban'ın "güvenlik, emniyet ve istikrarı" temsil ettiğini belirterek, seçimlerde ona desteğini açıklamıştı.

Avrupa'nın farklı ülkelerinden aşırı sağ partilerin liderleri de Budapeşte'deki konferansta Orban'a destek mesajları vermişti.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance de 7 Nisan'da Macaristan’ı ziyaret ederek Orban’a destek vermişti. Vance basın mensuplarıyla dolu görüşme salonunda, ABD Başkanı Donald Trump'la herkesin önünde bir telefon görüşmesi yapmış ve Orban'a desteğini açıklamasının ardından "Biz Viktor Orban'ın yeniden seçilmesi için her şeyi yapacağız” mesajı vermişti.

ABD Orban'a açık destek verirken AB'nin Magyar’a yakın durduğu biliniyor.