Macaristan lideri Orban: Gaz fiyatlarındaki artışın sorumlusu AB'nin çevre politikası

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, AB'nin iklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik politikalarını, sonbaharda kıtadaki enerji fiyatlarındaki rekor artışın nedeni olarak gösterdi.

Orban bir radyoda verdiği demeçte kömür ve gazdan üretilen enerjinin fiyatının sürekli yükselmesini “Brüksel'deki bürokratlar” tarafından verilen kötü kararlara bağladı ve Avrupa'daki tüketiciler için enerji faturalarının hızla arttığını söyledi.

AB'nin ekoloji politikalarına ilişkin konuşan Orban, "Bu kararlar geri çekilmeli... Şu anki gaz fiyatları 2035'te olması gereken yerde. Brüksel bugün çözüm değil, sorun oluyor" dedi.

Orban, AB'nin net sera gazı emisyonlarını 2030 yılına kadar en az yüzde 55 oranında kesmesi için zorlayan AB iklim politikası şefi Frans Timmermans'ı hedef aldı. Orban, geçtiğimiz günlerde Avrupa'nın ulaşım sektöründen kaynaklanan artan emisyonların bu hedefe ulaşılmasını engelleyebileceğini söyledi. Başbakan Orban, "Bizim için en büyük tehdidi oluşturan Timmermans adında bir komisyon üyesi" dedi.

Macaristan Başbakanı, dün Slovenya ziyareti sırasında Timmermans'a "hesaplarının yanlış olduğunu ve AB sakinlerinin ekstra bedel ödemesi gerektiğini" söyleyerek eleştiriler yöneltmiş, AB'nin iklim değişikliği politikalarını da “aptalca” olarak nitelendirmişti.

Hafta ortasında Avrupa gaz fiyatları 1.000 metreküp başına 1.900 doların üzerine çıkarak bir rekor kırdı. Bu değer Eylül ayına göre neredeyse üç kat daha yüksek.

Rusya, AB'ye gaz arzını artıracağını söyledikten sonra fiyat önemli ölçüde düştü, ancak durum henüz iç açıcı olmaktan uzak.