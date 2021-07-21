Macaristan Başbakanı Orban, LGBT karşıtı yasayı referanduma götürecek

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, "çocukları koruma kanunu" adı altında LGBT'lerin okullarda ve TV'lerde görünürlüğüne sansür getiren yasayı referanduma götüreceğini açıkladı.

Avrupa Birliği sözkonusu yasanın temel insan haklarını ihlal ettiğini belirtmiş, Avrupa Komisyonu da Macaristan'ın bu yasasıyla ilgili iki ihlal prosedürü başlatmıştı.

Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen geçen hafta yaptığı açıklamada "Bu düzenleme insanlara cinsel yönelimlerinden ötürü ayrımcılık uygulamak için çocukları koruma bahanesini kullanıyor" demişti.

Orban bugün Facebook hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, yasayı referanduma götüreceğini, oylamada 5 sorunun sorulacağını duyurdu.

Orban'ın açıklamasına göre referandumda halka "çocukların gelişimini etkileyen medya programlarının kısıtlamalar olmaksızın yayınlanmasını destekleyip desteklemedikleri", cinsellik eğitimine "ebeveynin rızası olmadan farklı cinsel yönelimler"in dahil edilmesinden yana olup olmadıkları gibi sorular yöneltilecek.