Komünist LGBT’lerden açıklama: Onurlu yaşam mücadelesini engellemeyeceksiniz

İstanbul'da bugün yapılacak Onur Yürüyüşü öncesi AKP iktidarının aldığı yasaklama kararı sonrası, yürüyüş için Taksim'e gelen yurttaşlara polis saldırdı. Çok sayıda gözaltının olduğu saldırıda polisin gözaltına alırken uyguladığı şiddet de tepki çekti.

Komünist LGBT’ler de saldırıyla ilgili yaptıkları açıklamada, "Beyoğlu'nda yapılan polis müdahalesinde bildiğimiz kadarıyla bir yoldaşımız da dahil olmak üzere yirminin üzerinde kişi gözaltına alınmıştır. Bu yapılan suçtur, gözaltılar derhal serbest bırakılmalıdır" dedi.

Açıklama şöyle:

LGBT'lerin temel yurttaşlık haklarından biri olan Onur Yürüyüşü'ne yapılan saldırı kabul edilemez. Güvenlik, ahlak ya da pandemi, bu gerekçelerin hiçbiri Onur Yürüyüşü'nü yasaklamayı, yurttaşlara şiddetle, kaba kuvvetle müdahale edilmesini meşru kılmaz.

Beyoğlu'nda yapılan polis müdahalesinde bildiğimiz kadarıyla bir yoldaşımız da dahil olmak üzere yirminin üzerinde kişi gözaltına alınmıştır. Bu yapılan suçtur, gözaltılar derhal serbest bırakılmalıdır.

Onurlu yaşam mücadelesini engellemeyeceksiniz. LGBT'ler gerici düzeninize sığmayacak!

Komünist LGBT’ler