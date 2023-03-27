Macaristan Finlandiya'nın NATO üyeliğini onayladı

Macaristan parlamentosunda bugün yapılan oylamada Finlandiya'nın NATO'ya katılımı 6'ya karşı 182 oyla kabul edildi.
Finlandiya'nın NATO'ya katılması için şimdi Türkiye'nin onayı gerekiyor.
Finlandiya'nın NATO üyeliği TBMM Dışişleri Komisyonu'nda kabul edildi ancak düzenleme henüz TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmedi.
Macaristan da Türkiye gibi Finlandiya'nın NATO'ya üyeliğini İsveç'ten ayrı oylamaya karar vermişti. Macaristan'da İsveç'in NATO'ya üyelik başvurusunun yaz aylarında parlamentonun gündemine gelmesi bekleniyor.