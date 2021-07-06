Maça, tiyatroya, sinemaya ve konsere girişte aşı şartı gündemde

Birinci doz aşı yapılan kişi sayısı 36 milyonu geçerken, iki doz aşı yapılanların sayısı ise 16 milyona yaklaşmış durumda.

Ancak gelinen noktada bu aşılama miktarının yetersiz olduğu belirtilirken, aşılamayı artırmak için çalışmalar planlandığı öğrenildi.

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre, gezici aşı çalışması, sağlık il müdürlükleriyle birlikte yürütülecek. Yaylalar, seralar ve tarlalar için gezici ekipler oluşturulacak. Cami girişleri ve büyük pazar yerlerine aşı standı kurulabilecek. Tarım işçileri ile büyük yol şantiyelerine de ekip gönderilebilecek.

Aşıyı teşvik etmek adına maçlara, tiyatroya, sinemaya, konsere aşısı olanların gitmesine ilişkin planlama tartışılıyor. Aşıya en az ilgisi olan 18-35 yaş grubunun sisteme böylece dahil edilebileceği değerlendiriliyor. Yapılan toplantılarda, önümüzdeki üç ay içerisinde en az 15 milyon kişiye daha aşı yapılması gerektiği, bunun sağlanması durumunda sonbahara güvenli girileceği değerlendiriliyor.