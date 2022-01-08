Maaşları ödenmeyen Ege Şehir Hastanesi işçilerinden eylem

İzmir'in Konak ilçesinde bulunan hastanede çalışan işçiler geçtiğimiz ayda ödenmeyen maaşlar, maaşların elden verilmesi, kıdem ve ihbar tazminatlarının ödenmemesi gibi nedenlerden ötürü dayanışma ağı kurmuştu.

İşçiler bu sorunların bir kısmının çözülmesi konusunda kazanım elde ederken, Özel Ege Şehir Hastanesi hâlâ işçilerin alacaklarının tamamını ödemedi.

İşçilerse geri kalan alacakları için bugün hastane önünde bir eylem yaptı.