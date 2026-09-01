Maaş ödemeyen utanmaz patron, işçiyi tehdit etti: 'Gerekirse yerde de yatarız'

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü şantiyesinde üç aydır maaşları ödenmeyen işçiler, hileli puantaj oyunlarıyla kendilerini şirkete borçlu çıkaran Ilgazlar AŞ ve taşeron firmaya karşı direnişe geçti.

Hak arayışını şantiyelerde ve kent sokaklarında sürdüren işçiler şimdi de patronun tehditleriyle karşı karşıya.

'Elinizden alacağım dediğin konteynerlerin haline gel de bir bak'

"Alacaklarımız için mücadele ederken, utanmadan bizi borçlu çıkaranlar; şimdi kaldığımız konteynerleri almakla, bizi açıkta bırakmakla tehdit ediyorlar" diyen işçiler, Ilgazlar İnşaat patronu İsmail Ilgaz'ın konteynerleri bugün boşaltmak istediğini duyurdu. Maaş ödemeyen patron "zor kullanacağını" söylerken, karakola giderek hakkını arayan işçilerden de şikayetçi oldu.

Patronların Ensesindeyiz (PE) Mücadele ve Dayanışma Ağı aracılığıyla patron İsmail Ilgaz’a seslenen işçiler şöyle konuştu:

Bizleri tehdit etmeyi bırak. Üç kuruş vererek mücadelemizi kırabileceğine inanıyorsan, vazgeç. İşçilere ve temsilcilerimize iftira atmayı bırak. Utanmayacaksan, elinizden alacağım dediğin konteynerlerin haline gel de bir bak. Kapısı kırık, penceresi yok, tavanı delik, yeri delik. Bizler aylardır bu koşullarda yatıp, kalkıyoruz. Gerekirse yerde de yatarız. Şantiyeye çadır da kurarız.

İşçiler şunları söyledi: "Ilgazlar İnşaat patronu İsmail Ilgaz’ı uyarıyoruz: Konteynerleri de şantiyeyi de terk etmeyeceğiz. Haklarımızı alana kadar ensendeyiz."

⚠️DUYURU l Sakarya İl Emniyet İnşaatı İşçileri



Alacaklarımız için mücadele ederken, utanmadan bizi borçlu çıkaranlar; şimdi kaldığımız konteynerleri almakla, bizi açıkta bırakmakla tehdit ediyorlar.



Ilgazlar İnşaat patronu İsmail Ilgaz konteynerleri yarın boşaltmazsak zor… pic.twitter.com/qUPG5IWbG0 — Patronların Ensesindeyiz (@pensendeyiz) August 31, 2026

soL Haber'i WhatsApp ve Telegram kanallarından takip edin, önemli gelişmeleri kaçırmayın.