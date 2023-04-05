Maarif Vakfı'na ayrılan kaynak ikiye katlandı: 3,5 milyar lira aktarılacak

Resmi Gazete'de bugün yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla Türkiye Maarif Vakfı'na 3 milyar 500 milyon lira kaynak aktarılması öngörüldü.

Karar ile 2023 yılında vakfın giderlerinin karşılanmasına yönelik Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinden 3,5 milyar liraya kadar kaynak aktarılabilecek.

Vakfa, 2021'de 1 milyar 321 milyon, 2022 yılında 1 milyar 871 milyon lira kaynak aktarılmıştı.

Deprem için bağış kampanyalarının düzenlendiği dönemde Maarif Vakfı'na milyarlarca liranın aktarılması kamu kaynaklarının ne denli savrulduğunun bir göstergesi olarak dikkat çekti.

ABD ayağına kaynağı belirsiz bağış aktı

Milli Eğitim Bakanlığı dışında doğrudan eğitim kurumu açma yetkisine sahip tek kuruluş olan Maarif Vakfı'nın ABD bütçesi de ortaya çıktı.

TELE1’den Yılmaz Polat’ın haberine göre Maarif Vakfı’nın ABD’deki kuruluşu MAARİF-USA’nın ABD Vergi Dairesi IRS’e yaptığı bildirimde 2021 itibariyle mal varlığı 7 milyon 438 bin dolar olarak görünüyor. 2021 dolar kuru yılı 13 liradan kapatmıştı.

Kurumun 2020 gelirinin 2 milyon 665 bin dolar, 2019 gelirinin 2 milyon 49 bin dolar, 2018 gelirinin ise 1 milyon 843 bin dolar olduğu öğrenildi.

Belgelerde bağışçı kurumlar ve isimlerin açıklanmaması dikkat çekti.