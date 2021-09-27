Maarif Vakfı öğretmenlerinin maaşı, normal öğretmenleri katlıyor

Türkiye’de bir öğretmen yardımlarla birlikte aylık ortalama 6 bin 587 TL ücret alırken, Türkiye Maarif Vakfı’na bağlı yurtdışı personele ise aylık 6 bin 637 dolara kadar ücret ödenebiliyor. Vakfın ödediği aylık maaş, güncel dolar kuru ile 58 bin TL’yi aşabiliyor. Buna göre, vakfın yurtdışındaki personeli ile Türkiye’deki öğretmenin aylık maaşı arasında yaklaşık 9 kat fark var.

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, vakıfla ilgili olarak Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi. Sorulara vakıftan gelen yanıtlara göre, 44 ülkede faliyet gösteren vakfın 361 okul müdürlüğü, bir üniversitesi, 13 eğitim merkezi ve 43 de yurdu bulunuyor. Yanıtta Türkiye’den yurtdışındaki vakfa ait okul ve yurtlarda görevlendirilmek üzere gönderilen kişi sayısı da yer aldı. Buna göre bu yıl için en fazla kişi 63 ile Pakistan Temsilciliği’nde görevlendirildi. İkinci sırada ise 54 kişi ile Afganistan Temsilciliği geliyor.

Önergenin yanıtlandığı tarihte Türkiye’den yurtdışına Maarif Vakfı okul ve yurtlarında görevli olarak gönderilen kişilere yapılan aylık ödemelerin alt ve üst sınırlarını da soruldu. Yanıtta, vakfın yurtdışı maaşlarının Türkiye’den yurtdışına öğretmen ve eğitim personeli gönderilmesi konusunda yetkili bakanlıklar arası ortak kültür komisyonu tarafından belirlenen ücret aralığı ve faaliyette bulunulan ülkelerin içinde bulundukları ekonomik şartlar göz önüne alınarak belirlendiği kaydedildi. Sözcü'den Mustafa Çakır'ın haberine göre yurtdışı personele ödenen aylık ücretin alt sınırının 2 bin 887 dolar, üst sınırının ise 6 bin 637 dolar olduğu belirtildi.

Türkiye Maarif Vakfı 2016 yılında özellikle Gülen Cemaati'nin yurtdışındaki okullarını devralmak ve yönetmek üzerine kuruldu. Bugüne kadar 220'nin üzerinde Cemaat okulunu devralan vakıf, 36 ülkeyle görüşmelerini sürdürüyor.