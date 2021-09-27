İngiltere'de yakıt sorunu için 'ordunun devreye girmesi' gündemde

İngiltere'de TIR ve kamyon şoförü açığından kaynaklanan akaryakıt tedariki sorunları gidermek için ordunun devreye sokulması görüşülüyor. Başbakan Boris Johnson'ın bugün bakanlarla bir araya gelip acil durum planlarını gözden geçirmesi bekleniyor. Guardian gazetesinin haberine göre askerin benzin tedariki için devreye girme planları kabinede 'Escalin Operasyonu' olarak adlandırılıyor.

Şoför eksikliğinden tedarik yapılamadığı için İngiltere genelinde benzin istasyonlarında 'panik halde benzin almak isteyenler' uzun kuyruklar oluşturmuş, çoğu benzin istasyonu stokların tükenmesi nedeniyle pompaları kapatmıştı.

BBC Türkçe'nin haberine göre BP, petrol istasyonlarının üçte birinde iki ana tip yakıtın kalmadığını duyurdu, yaklaşık 5.500 bağımsız istasyonu temsil eden Petrol Perakendecileri Derneği (PRA) de üyelerinin %50'si ila %90'ının benzinin tükendiğini bildirdiğini söyledi. Yakında geri kalan istasyonlarda da stokların tükenmesi bekleniyor.

Hükümet, çözüm için yaklaşık 5 bin şoföre geçici vize verilmesi kararı aldı ancak muhalefet bu kararın yeterli olmadığını savunuyor.

İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel, Ulaşım Bakanı Gant Shapps ve işletmelerden sorumlu bakan Kwasi Kwarteng Pazar günü öğleden sonra 'Escalin Operasyonu' dahil bir dizi önlemi ele almak bir araya gelmişti.

Operasyonun çıkış noktası, anlaşmasız Brexit yaşanması durumunda tedarik yardımı için devreye ordunun girmesini ve yüzlerce askerin 80 tankerlik bir tedarik konvoyu oluşturmasını ön görüyordu.

Guardian gazetesinin haberine göre bazı askerlerin başka görevlerde olmasından dolayı planın yürürlüğe girmesinin üç haftayı bulabileceği düşünülüyor.

Escalin, geçen hafta da gündeme gelmişti ama hükümet yetkilileri uygulanma ihtimalinin düşük olduğunu söylüyordu.