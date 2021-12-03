Maarif müfettişleri Bakanlık müfettişi oldu

Bugün Resmi Gazete’de yayımlanan 87 sayılı Cumhurbaşkanı Kararnamesiyle, Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı hakkında 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 320’nci maddesi değiştirildi. Böylece Milli Eğitim Bakanlığında Maarif Müfettişi olarak görev yapanların görev unvanları ‘Müfettiş’ olarak değiştirildi.

Yeni kararname ile maddeye ayrıca; “375 sayılı KHK’nın ek 24’üncü maddesi uyarınca müfettiş ve müfettiş yardımcısı istihdam edilebilir” kuralı eklendi.

Bilindiği üzere, 2014 yılında Maarif Müfettişliği ve Maarif Müfettiş Yardımcılığı unvanı mevzuata girmişti.

2014 yılında, Nabi Avcı'nın Milli Eğitim Bakanı olduğu dönemde; 6528 sayılı Kanun ile taşra denetim elemanı olan il eğitim denetmenleri ile Türkiye çapında denetim yetkisine haiz olan milli eğitim denetçileri, il milli eğitim müdürlükleri emrinde birleştirilerek “maarif müfettişi” yapılmışlardı.

Öte yandan, Türk Eğitim Sen bir süredir, Maarif Müfettişlerinin Bakanlık müfettişi olarak istihdam edilmesi ve Bakanlık müfettişi kadrosuna en az 3 bin kadro eklenmesi için görüşmeler yürütüyordu.

Türk Eğitim Sen, geçtiğimiz ağustos ayında bir yasa teklifi hazırlayıp Milli Eğitim Bakanlığı ile TBMM’ye ilettiklerini açıklamıştı.