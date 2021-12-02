Lütfi Elvan'ın istifası sonrası dolar ve avroda son durum

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın istifası sonrası dolar güne 13,45, avro ise 15,26'dan başladı.

Haber Merkezi

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın bir süredir konuşulan istifası dün gece gerçekleşti.

Söz konusu istifa kararı sonrası dolar güne 13,45, avro ise 15,26'dan başladı.

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