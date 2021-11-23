Geçen hafta cuma günü Resmi Gazete'de Bakan Elvan'ın görevden alınacağı bilgisinin yer alacağını iddia eden, sonrasında özür dileyen eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, konuya ilişkin yeniden açıklamada bulundu.

Karar TV'de konuşan Yılmaz, "Maliye Bakanı görevden alınacaktı, ama attığım tweet Maliye Bakanı'nın görev ömrünü uzattı" derken, "Cuma günü normalde Maliye Bakanı görevden alınacaktı. Onu kast ettim ama attığım tweet Maliye Bakanı'nın bakanlık ömrüne 1-2 gün ilave etti. O tweet Türk lirasına verilen bir destekti. Ama destek kısa süreli oldu" açıklamasında bulundu.

Yılmaz, "Maliye Bakan'ı Lütfi Elvan görevden alınacak. Ben zamanlamasında yanıldım. Ama bu iş gerçekleşmezse de attığım tweetten dolayıdır" dedi.