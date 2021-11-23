Dolar 12 lirayı, avro 14'ü aştı!

Türk Lirası döviz karşısında değer kaybına devam ediyor. Dolar/TL 12,40'ı aşarken Avro 14 seviyesini geçti.

Eylülden bu yana 400 baz puan faiz indirimi yapan TCMB'nin indirime devam edeceğininin sinyalini vermesi ve politik cepheden bu yönde mesajların devam etmesi TL'deki değer kaybının ana nedeni konumunda. Diğer taraftan ABD doları küresel bazda da değerinin arttığı bir dönemden geçiyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün kabine toplantısı sonrası düşük faiz politikalarında kararlı olduklarını yinelemesi sonrası dolar/TL yükselişini sürdürüyor.

Erdoğan düşük faizlere ilişkin, "Bu politika ile biz ne yaptığımızı, ne için yaptığımızı, nasıl yaptığımızı hangi risklerle karşı karşıya bulunduğumuzu, sonunda ne elde edeceğimizi gayet iyi biliyoruz" derken, süreci "ekonomik kurtuluş savaşı" olarak niteledi.

Cumhurbaşkanı, faizlerin düşük tutulmasını memnuniyet verici olarak niteleyerek, TL'deki değer kaybı nedeniyle meydana gelen fiyat artışlarının yatırımları doğrudan etkilemeyeceğini ifade etti.