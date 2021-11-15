Lukaşenko ve Merkel sınırdaki krizi görüştü

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'yla Almanya Şansölye Vekili Angela Merkel bu akşam telefon üzerinden görüşme gerçekleştirdi. Görüşme yaklaşık 50 dakika sürdü.

Belarus menşeli BelTA'nın aktardığı üzere görüşme sırasında öncelikle Belarus-Polonya, Belarus-Litvanya ve Belarus-Letonya sınırlarındaki mültecilerle ilgili durum ele alındı.

Görüşmede, sınırda durumun gerginleşmesini önlemek için göç sorununu çözmenin yollarının ve beklentilerin ayrıntılı olarak ele alındığı belirtildi.

Belarus Devlet Başkanı ve Almanya Şansölye Vekili'nin ayrıntılı olarak tartıştığı bir diğer önemli hususun mültecilere insani yardım sağlanması olduğunun altı çizilirken Lukaşenko ve Merkel, durumu çözmek için daha fazla temas kurmak üzerinde anlaştılar.