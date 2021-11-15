Kremlin: Belarus üzerinden gaz akışında azaltma yapmayacağız

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov Pazartesi günü gazetecilere verdiği demeçte, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Belarus üzerinden gaz geçişi konusundaki sözlerinin Moskova'nın Nord Stream 2'nin işletmeye alınmasından sonra bu ülke üzerinden gaz arzını azaltabileceği anlamına gelmediğini söyledi.

Daha önce Putin, Minsk'in Rusya'dan gelen gazın AB ülkelerine geçişini kesmemesini umduğunu ifade ederek, bunun yalnızca Avrupa enerji sektörüne zarar vermeyeceğini, aynı zamanda Rusya'nın bir transit ülke olarak Belarus'la ilişkilerini de olumsuz etkileyeceğini kaydetti.

Gazetecilerin Putin'in sözlerinin, Kuzey Akım 2'nin işletmeye alınmasından sonra Rusya'nın Belarus üzerinden gaz pompalamasını azaltabileceği anlamına gelip gelmediği şeklindeki sorusuna Peskov, "Hayır, gelmiyor" cevabını verdi.

Peskov'a, Putin'in Lukaşenko'yla özellikle AB ülkelerine gaz geçişini kesme olasılığı hakkında konuşup konuşmadığı da soruldu. Kremlin sözcüsü, Putin'in Belarus'un egemen bir devlet olduğu yönündeki sözlerini yineledi ve Lukaşenko'nun "duygusal kararlar alabilme" olasılığının mümkün olduğunu söyledi.

Peskov, bununla birlikte, Rusya Devlet Başkanı'nın "hâlâ gaz geçişi ve Rusya'nın Avrupa'daki gaz tüketicilerine yönelik taahhütlerini yerine getirme üzerinde hiçbir etkisinin olmayacağına dair umudunu ve hatta güvenini" dile getirdi. Peskov, "İki devlet başkanı arasında sürekli temaslar var. Bu konuda gerekli tüm bilgiler paylaşılıyor" dedi.