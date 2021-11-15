ABD: Belarus sınırındaki olayların amacı dikkatimizi dağıtmak

Dün ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau'yla yaptığı görüşmede 'Rus tehdidini' retoriğini öne çıkarttı. ABD Dışişleri Bakanı, Belarus'la devam eden sınır krizi konusunda Varşova'ya desteğini ifade ederken, Minsk'in eylemlerinin “güvenliği tehdit ettiğini, bölünmeyi ektiğini" öne sürdü. Blinken, sınırdaki gerilimin esas amacının "Rusya'nın Ukrayna sınırındaki faaliyetlerinden uzaklaşmayı amaçladığını” iddia etti.

Washington'un, Rus askeri teçhizatının ve birliklerinin Ukrayna sınırına yakın bir yere yığıldığını gözlemlediğine dair haberler, Ekim ayının sonundan bu yana Batı medyasında çıkıyor. İddiayı ilk kez dile getiren Washington Post oldu. Bloomberg'se geçen hafta, ABD'nin Avrupalı müttefiklerini 'olası bir Rus işgali konusunda uyardığını' söyledi.

Öte yandan ABD'li yetkililerin açıklamaları ve Batı basının sınırdaki olayları yansıtması Rusya'nın askeri yığınağıyla ilgili belli ayrıntılardan özellikle yer vermedi. Rusya'nın 'Ukrayna dibine askeri yığınak yaptığı' ifade edilen yer olan Yelnya kasabası, Smolensk bölgesinde, Belarus sınırından yaklaşık 100 kilometre ve Ukrayna sınırından yaklaşık 250 kilometre uzaklıkta bulunuyor.