Lukaşenko TRT'ye konuştu: 'AB'den bir şey istemeyiz, gerekirse Erdoğan'dan isteriz'

TRT Haber'e konuşan Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko başta göçmen krizi olmak üzere AB, Rusya ve Türkiye ile ilişkiler hakkında açıklamalar yaptı. THY'ye ilişkin iddialara da değinen Lukaşenko, AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve yönetimine de teşekkür etti.

Polonya sınırındaki göçmen kriziyle Batı ile arasındaki gerilim tırmanan Lukaşenko göçmenlerle ilgili "Önce insanların, yani göçmenlerin Irak, Suriye, Afganistan ve diğer ülkelerden neden kaçtıklarından başlamalıyız" dedi.

Lukaşenko "Çünkü, ABD ile ona hizmet eden Avrupa ve diğer 'kahraman' devletler, bu devletleri işgal etti ve bu devletleri neredeyse yerle bir ettiler. Bu insanların oturmak için evleri yok, çocuklarını yedirip giydirme imkanı yok... Bu yüzden onlar, mülteci olup çeşitli güzergahlara, çağrıldıkları yerlere gidiyorlar" diye konuştu.

Göçmenlerin Belarus'a davet edilmeleri iddialarına da cevap veren Lukaşenko, insanların Belarus'a "tamamen yasal olarak" geldiklerini belirterek, "Bunun için para ödediler. Bunu tamamen yasal olarak yaptılar. O zaman bana söyleyin; bizzat ben veya Belarus hükümeti, neyi ihlal ettik? Dahası biz, AB ile yapılan geri kabul anlaşmalarını sıkı bir şekilde yerine getiriyorduk zaten. Bu yüzden bizi boş yere suçlamasınlar" ifadelerini kullandı.

Lukaşenko, Türk Hava Yolları'nın (THY) göçmen kriziyle ilişkilendirilmesine de değindi: "THY, dünyanın en güçlü hava yolu şirketlerinden biri ve diğer güçlü şirketlerin rakibi. Fransa, İngiltere, Almanya ve ABD şirketleri için güçlü bir rakip. Dolayısıyla bu şirketi bir şekilde bastırmak gerekiyor. Bir sebep uydurdular: göçmenler."

Lukaşenko ayrıca, "Belarus halkı adına Recep Tayyip Erdoğan'a ve yönetimine, Belarus politikasındaki ilkeli ve sorumlu tutumundan ötürü teşekkür etmek istiyorum. Verdiğiniz sözleri tutuyorsunuz. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekten de dostça ilişkilerimiz var" diye konuştu.

Lukaşenko mülakatta Erdoğan ve Türkiye'ye dair ayrıca şu ifadeleri kullandı:

"- Recep Tayyip Erdoğan’ın herhangi bir ricası Belarus tarafından imkanlar dahilindeyse koşulsuz, şartsız yerine getirilir. Aynı yaklaşımı Türkiye’den de görüyorum.

- Gazeteci bana sorduğunda 'Biz Avrupa Birliği’nden bir şey istemeyiz, gerekirse Recep Tayyip Erdoğan’dan yardım isteriz' dedim. Benim ne düşündüğümden bağımsız olarak kendisi Müslümanların lideridir.

- Türkiye gerçekten de kahraman bir devlettir. Hükümetiniz dünyanın en asil hükümeti çünkü ülkenizde 4 milyondan fazla göçmeni barındırıyorsunuz. Bu sizin için bir gurur vesilesidir."