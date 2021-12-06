Belarus ve Türkiye hizmetlerde serbest ticaret anlaşması taslağını görüşüyor

Belarus Ticaret Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kurumu'nun üst düzey temsilcileri Türkiye'den bir diplomatik heyetle bir araya geldi.

BelTA'nın haberine göre ziyaretin temel amacı hizmetlerde serbest ticaret konulu ikili anlaşma taslağını görüşmek oldu.

Toplantıların ilkini başlatan Belarus Ekonomi Bakanlığı Ekonomik Entegrasyon Ana Dairesi başkanı Marina Yezhova, bunun Belarus ile Türkiye arasındaki üçüncü tur müzakereler olduğunu hatırlattı. .

Belarus menşeli yayın organına konuşan uzman tahminlerine göre, Belarus'la Türkiye'nin hizmetlerde serbest ticaret anlaşması, Belarus'un hizmet ihracatını yüzde 3,8 oranında artırmasını sağlayacak. En büyük büyüme, diğer ticari hizmetler (4,9 kat), hava taşımacılığı hizmetleri (1,7 kat) ve iletişim (yüzde 8,6) gibi sektörlerde bekleniyor.