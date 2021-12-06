Katar’da Çavuşoğlu’na ‘Para için mi geldiniz’ sorusu: TRT yayını kesti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Katarlı mevkidaşı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman El Sani ortak basın toplantısı düzenledi.

Reuters muhabirinden “Türkiye’nin yaşadığı ekonomik kaosu aşması için acaba siz Katar’a mali bir destek mi talep etmeye geldiniz?” sorusu geldi.

Basın toplantısını canlı veren TRT Haber bu soru üzerine yayını apar topar kesti.

Toplantıda Es-Sani, Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite Yedinci Toplantısında 12 yeni anlaşmaya imza atılmasının beklendiğini söyledi.

Es-Sani, Türkiye’nin ekonomik gidişatı nedeniyle ortaya çıkacak fırsatları değerlendirdiklerini söyledi.

Katar’ın Türkiye’deki yatırımlarının büyük ve olumlu olduğunu vurgulayan Es-Sani, “Bu kriz geçici bir krizdir. İnşallah aşılacaktır” dedi.