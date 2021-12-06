Türkiye ile Katar arasında 12 yeni anlaşma imzalanacak

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed Bin Abdurrahman Al Sani ortak basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda Al Sani, Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite Yedinci Toplantısında 12 yeni anlaşmaya imza atılmasının beklendiğini söyledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, toplantıda Afganistan'daki gelişmelerle ilgili konuştu. Çavuşoğlu, "Uluslararası toplumun, insani yardımları Afgan halkına ulaştırması gerekiyor. Katar ve Türkiye'nin duyarlılığının örnek olması gerekiyor" dedi.