Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko, Ukrayna savaşına ilişkin açıklamada bulundu.

Sputnik'te yer alan habere göre, “Sovyetler Birliği şimdiye kadar var olsaydı, dünyadaki her türlü krizden kaçınıyor olabilirdik" diyen Lukaşenko, "Batı ve Amerika’nın her zaman Sovyetler Birliği’nin tutumunu hesaba katması gerekirdi. Dünya çok kutupluydu, her kutup bir diğeriyle denge içindeydi. Şimdi dünyada olanların sebebi tek kutupluluk, ABD’nin gezegenimizi tekel altına alması" ifadesini kullandı.