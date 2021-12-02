Lukaşenko: Polonya'nın ormanlarında isimsiz mezarlar denizi var

Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko, Polonya ile yaşanan göçmen krizinde Polonya’yı suçlayarak hayatını kaybeden göçmen sayısının çok daha fazla olabileceğini söyledi.

Lukaşenko, Rus basınına verdiği röportajda, soğuk ve olumsuz yaşam koşulları nedeniyle bazı göçmenlerin sınırda hayatını kaybettiğini ifade ederek, hayatını göçmenlerin sayısının açıklanandan daha çok olabileceğini belirtti.

Belarus - Polonya sınırında birçok göçmene ait mezarın bulunduğunu söyleyen Lukaşenko, bu bilginin Polonya tarafından kamuoyundan gizlendiğini ifade etti.

Uluslararası gazetecilerin ve gözlemcilerin sadece Belarus tarafında bulunduğunu ve bu nedenle Polonya tarafında olanların açığa çıkmadığını savunan Lukaşenko, “Orada, ormanlarda isimsiz mezarlar denizi var. Bu insanları kim gömüyor? Herhalde yetkililer değil. Polonya ormanlarında ölenler insan. Üzgünüm ama etrafta yatanlar kayıtsız Polonyalılar değil. Birileri ormanlarda ceset arıyor ve bu insanları gömüyor” dedi.

Hatırlanacağı üzere, Polonya Sınır Muhafızları tarafından 29 Kasım’da yapılan açıklamada, Polonya sınırında şu ana kadar 8 göçmenin hayatını kaybettiği ifade edilmişti (İHA)