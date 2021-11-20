Lukaşenko: Polonya devlet sınırımıza ateş açıyor

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko 19 Kasım'da BBC'ye verdiği söyleşide sınırdaki kriz konusuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

BelTA'nın aktardığı üzere Aleksandr Lukashenko, Polonya sınır güvenliğinin Belarus tarafında bulunan sığınmacılara karşı biber gazı ve kimyasallı du sıkması konularına ilişkin “Neden bizim topraklarımıza ateş açtılar? Komşu bölgeye silah çevirmenin bile yasak olduğunu biliyor musunuz? Neden bunun hakkında yazmadınız? Neden topraklarımızın 100 metre derinliğine zehirli kimyasallar içeren su döktünüz?" dedi.

Polonya askeri personeli, geçtiğimiz günlerde hamile kadınlar ve çocuklar da dahil olmak üzere mültecilere karşı özel teçhizat ve mühimmat kullandı.

Batı ülkelerinin yaptığının "devlet sınırlarının ihlali" olduğunu kaydeden Lukaşenko, "Bunu bir sınır muhafızı olarak söylüyorum. O zamanlar o sınırda görev yapıyordum. Oradaki her metreyi biliyorum. En basitinden devlet sınırını ihlal ettiniz" dedi.

Belarus tarafına şok bombaları atıldığını kaydeden Lukaşenko, "Ve mültecilere el bombası atsınlar diye silah tedarik etmekle suçlandık. Polonyalı bir asker bir el bombası aldı ve onu nasıl düzgün kullanacağını bilemedi, bu yüzden ayaklarının dibinde patladı. Ve Belarusluları suçladınız” dedi.

Aleksandr Lukaşenko, Belarus'un da sınırdaki mülteci kampına silah ve mühimmatın ulaşmasını engellemek için tedbirler aldığını belirterek, “Eğer bu kampı kontrol etmeseydim, çok uzun zaman önce orada silahlar olurdu. Silahlar Donbass'tan Ukrayna üzerinden buraya kaçırılıyor. Bilmiyorsan beni dinle.” dedi.

Devlet başkanı ayrıca, provokasyonlar sahnelenirse yabancı muhabirlerin yaşamları da dahil olmak üzere insanların yaşamlarının tehdit altında olacağını belirtti.

Belarus’a karşı savaş açma girişimlerine karşı uyardı

Lukaşenko, Belarus topraklarında savaş başlatma girişimlerine karşı uyarıda bulundu.

BBC muhabirine yönelik "Bize tapınmalısınız. Tapınmalı! Çünkü faşizme karşı birlikte savaştık. Görünüşe göre sizinle bir koalisyonda. Hatırlamıyor musunuz? Pipo içerek etrafta dolaşan bizimkini [II. Dünya Savaşı sırasında SSCB Lideri Josef Stalin] ve her zaman puro içen adamı [İkinci Dünya Savaşı sırasında İngiltere Başbakanı Winston Churchill] hatırlıyor musunuz? Hatırlamıyor musun?” şeklinde soru sordu.

Belarus lideri, “İkinci Dünya Savaşı için hala Belarus ulusuna borçlusunuz. Kayıplarımızın bedelini hâlâ ödemediniz. Savaşın başlangıcından bu yana 100 yıldan az bir süre geçti ama şimdiden bu eve bir kez daha girdiniz ve yeni bir küçük savaş başlatmaya çalışıyorsunuz” dedi.

Lukaşenko Belarus'a karşı başlatılacak herhangi bir savaşın nükleer savaşa evrileceği konusunda uyarıda bulunurken “Belarus'ta bir savaş başlatırsanız, NATO ve Rusya'nın devreye gireceğini anlamalısınız. Nükleer bir savaş olacak” dedi.