Belarus, Polonya'nın göçmenlere karşı suçlarını uluslararası kuruluşlara bildirecek

Belarus Başsavcısı Andrey Şved, Polonya sınırında göçmenlerin yaşadıklarına ilişkin "Polonya'nın suç olan eylemleriyle ilgili bilgileri tüm uluslararası kuruluşlarla" paylaşacaklarını söyledi.

Başsavcı, mültecilerin Almanya'ya geçmek için uluslararası kurallara uygun olarak Polonya topraklarına tekrar tekrar girme girişimlerinin engellenmesinin yanı sıra defalarca yasadışı sınır dışı etme, işkence ve şiddet eylemlerine maruz kaldıklarını ifade etti.

Polonyalı yetkililerin Belarus vatandaşlarının yanı sıra mültecilerin temel medeni ve siyasi haklarını ihlal ettiklerini ifade eden Şved, BelTA'ya verdiği demeçte şunları söyledi:

"Devlet sınırımızın dokunulmazlığı ihlal ediliyor. İnsanlığa karşı başka birçok haksız fiil de işleniyor. Mülteciler Polonya devlet sınırına ulaştığında Polonya savunma, güvenlik ve kolluk kuvvetleri, mültecilerin Almanya'ya gitmesini önlemek için açıkça orantısız, organizasyonel ve teknik önlemler aldı ve uygulamaya devam ediyor. Özellikle, Belarus topraklarında kalan barışçıl mültecilerin yakın çevresine tankların ve diğer ağır silahların konuşlandırılması tehdidinin yanı sıra ek çitler kuruldu, askerileştirilmiş silahlı devriyeler ve kordonlar düzenlendi.”

Başsavcı, mültecilerin statülerini, hedeflerini ve Almanya'ya seyahat rotalarını defalarca ve alenen beyan etmelerine karşın Polonyalı yetkililerin kötü muamelelerine maruz kaldıklarını ifade etti. Belaruslu yetkili, mültecilerin Polonya topraklarından yasadışı olarak sınır dışı edilmesi, 4 derecenin altındaki hava sıcaklıklarında mültecilere karşı tazyikli su ve kimyasalların kullanılması, flaş patlamaları ve zehirli maddeler içeren gazların kullanılması gibi vakaların belgelendiğini sözlerine ekledi.

"Belgelenmekte olan suç eylemlerinin" Polonya'nın siyasi liderlerinin doğrudan talimatı veya onayı ile işlendiğini ifade eden Başsavcı, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Başbakan Mateusz Morawiecki, Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak ve diğer üst düzey yetkililerin bir numaralı sorumlular olduğunu kaydetti.

Belarus Başsavcısı, uluslararası normlar ve kurallar uyarınca insanlığa karşı suçlarda zaman aşımı olmadığını ve suçluların adalete teslim edilmesi gerektiğini söylerek hükümet yetkilileri de dahil olmak üzere bir dizi Polonya vatandaşı hakkında Birleşmiş Milletler, Avrupa Konseyi "ve diğer tüm uluslararası kuruluşlara" rapor göndereceklerini kaydetti.